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Selfie iç güvenlik tehdidi haline geldi! "TSK adım atmalı"

Askerlik görevini KKTC’deki topçu birliğinde yapacak bir askerin izin kağıdını internette yayınlaması ve Yunan medyasının söz konusu sevk kağıdıyla ilgili haberleri selfienin bir iç güvenlik tehdidi haline geldiği yorumlarına neden oldu. Uzmanlara göre TSK ve diğer tüm kolluk kuvvetleri bunun engellenmesi ve caydırıcı cezalar verilmesi için acilen harekete geçmeli

07 Mart 2019 Perşembe 08:45
Selfie iç güvenlik tehdidi haline geldi! "TSK adım atmalı"

Rusya’da geçtiğimiz günlerde kabul edilen bir yasayla Rus ordusuna bağlı tüm personele internetten paylaşım yasağı getirilmesi, "Türkiye’de durumlar nasıl?" sorusuna neden oldu.

Uzmanlara göre TSK geçtiğimiz yıl 21 maddelik bir bildirge yayınladı ancak burada yer alan hususların uygulanması ve ceza işletim sisteminde yaşanan sorunlar konunun yeterince kavranamaması sorununu da beraberinde getirdi.

Yasaklara rağmen paylaşımlar devam ediyor

Sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Dr. Levent Eraslan,yaptığı açıklamada, söz konusu bildirgeye göre askerlerin sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaları, herhangi bir dijital ortamda askeri bölgeden bir fotoğraf paylaşmalarının net bir şekilde yasaklandığını hatırlattı.

Yasaklara rağmen askerlerin paylaşımlarda bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Eraslan, "Bu ciddi bir problem. Sadece bizim için değil. Tüm dünya bu konuda kritik bir dönemeçten geçiyor" dedi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:45
  1. İnternet
  2. TSK
  3. selfie
  4. Rusya
  5. Rus ordusu

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  • Biz Biz 58 dk önce
    S. Aleyküm Asker icin özel video resim ses çekimi olmayan telefonlarin önü acilmali...S.ALEYKUM.

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