İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’ncagerçekleştirilen Sehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Pirokod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’ndegri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.