İç Anadolu Kariyer Fuarı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, paydaş üniversiteler ile beraber 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Üniversitelerin öğrencileri ile firmaların insan kaynakları birimlerini bir araya getirecek olan fuarda, ziyaretçiler; mezunlar, akademik kadro gibi diğer dinamiklerle tanışma fırsatı da yakalayacak.

Atölye çalışmaları, mülakatlar, seminerler, eğitimler ve etkinliklerin düzenleneceği fuarın ilgi çekici yönlerinden birisinin de istihdama dönük mesajların verilecek olması bekleniyor.