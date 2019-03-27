İç Anadolu Kariyer Fuarı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, paydaş üniversiteler ile beraber 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:32
İç Anadolu Kariyer Fuarı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, paydaş üniversiteler ile beraber 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Üniversitelerin öğrencileri ile firmaların insan kaynakları birimlerini bir araya getirecek olan fuarda, ziyaretçiler; mezunlar, akademik kadro gibi diğer dinamiklerle tanışma fırsatı da yakalayacak.

Atölye çalışmaları, mülakatlar, seminerler, eğitimler ve etkinliklerin düzenleneceği fuarın ilgi çekici yönlerinden birisinin de istihdama dönük mesajların verilecek olması bekleniyor.

Günün Özeti

  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. KTO Karatay Üniversitesi
  3. İç Anadolu Kariyer Fuarı

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