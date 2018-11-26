Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı ve Türkçe paylaşım!

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, akşam saatlerinde Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.