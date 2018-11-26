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Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı ve Türkçe paylaşım!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasından gösterilen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:29
Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı ve Türkçe paylaşım!

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, akşam saatlerinde Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:29
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