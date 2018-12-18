Ibrahimovic'in bir yıl daha Los Angeles Galaxy'de!
ABD takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Ibrahimovic, sözleşmesi bir yıl daha uzattı.18 Aralık 2018 Salı 22:07
Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.
Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu. Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.
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