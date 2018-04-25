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İbrahimovic'e büyük şok! İddialı konuşmuştu Dünya Kupası'nda yer alacak mı

Zlatan İbrahimovic geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklama yapmıştı ve İsveç Millİ takımına geri döneceğini söylemişti. İsveç teknik direktörü Andersson ise yaptığı açıklamada, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
İbrahimovic'e büyük şok! İddialı konuşmuştu Dünya Kupası'nda yer alacak mı

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalar yaptı.. Jane Andersson, Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda Milli Takım'da olmak istediği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.
EURO 2016 sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası'nda yer almak istediğini "Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" sözleriyle ifade etmişti.

''DÜNYA KUPASI PLANLARIMDA YER ALMIYOR''

36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'dan cevap geldi. Andersson, "Ibrahimovic Milli Takım'da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz" diye konuştu. Andersson, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" diyerek Ibrahimovic'e kapıları kapattı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
  1. Zlatan Ibrahimovic
  2. isveç milli takımı

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