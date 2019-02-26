0553 313 94 23

İbrahimce Mahallesi’ne yeni park

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilçenin İbrahimce Mahallesi’ne yeni bir park yapılıyor.

26 Şubat 2019 Salı 14:01
İbrahimce Mahallesi’ne yeni park

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilçenin İbrahimce Mahallesi’ne yeni bir park yapılıyor.


Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil bir Edremit” hedefi ile kent genelinde yeşil alan kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde ki İbrahimce Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımına başlandı. İbrahimce Caddesi üzerinde toplam 800 metrekare alan üzerine yapılacak olan park yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun grupları, spor aletleri ile yeni nesil modern bir park olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi alan Edremit Belediye Bakanı Kamil Saka, “Kentler parkları ve yeşil alanları nefes alır anlayışı ile modern ve çağdaş bir Edremit için çalışıyoruz. İlçemizde ki mevcut parklarımızın yanı sıra geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde zaman geçirebileceği yeni alanlar hayata geçiriyoruz. İbrahimce Mahallemiz’de çocuklarımızın ve tüm yurttaşlarımızın yararlanabileceği yeşil alan ve yeni nesil oyun gruplarının yer aldığı parkın yapımına başladık. Kısa sürede bitirip hizmete açacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kursa katılan bayanlara “Kadınlar Matinesi”
    1. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    2. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    3. Mültecilere yardım için Arapça..
    4. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    5. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    6. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    7. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    8. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    9. Başkan Avcı Ankara’dan müjdelerle döndü
    10. Putin'in sözcüsünün kızı AP'de staj..
    11. Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek
    12. Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"
    13. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    14. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    16. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    17. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    18. Gaziantep deprem master planı için..
    19. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    20. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    21. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    22. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    23. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    24. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    25. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    26. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    27. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    28. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    29. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    30. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti