İbrahim Yaşar Dedelek kimdir? 28 şubat darbecilerine kol kanat geren siyasetçi kaç yaşında?

İbrahim ismini pek kullanmayan ve kamuoyunda daha çok Yaşar Dedelek diye bilinen İbrahim Yaşar Dedelek, 1951 yılında Eskişehir'de doğdu.

Dedelek, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu’nu bitirdikten sonra, Eskişehir Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevliliği, Serbest Mimarlık gibi değişik alanlarda çalıştı. TBMM’ye DYP milletvekili olarak giren ve XIX., XX. ve XXI. Dönem Eskişehir Milletvekilliği, 53. Hükûmet’de Devlet Bakanlığı yapan Dedelek, 28 Şubat darbecilerine destek çıkarak, Refah Partisi ile koalisyon kurduğu için DYP’den istifa etmesi ile biliniyor.

DYP ve ANAP yılları

İbrahim Yaşar Dedelek, 1991'de Turgut Özal’ı Cumhurbaşkanlığı’ndan indirme sözü ile girdikleri seçimde, DYP’den Eskişehir milletvekili seçildi, 1995 seçimlerinde de yeniden milletvekili oldu. Mesut Yılmaz'ın Tansu Çiller ile kurduğu ANAYOL Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı yaptı. ANAYOL'un yıkılıp Refahyol'un kurulmasına karşı çıkarak, darbeci generallerin talimatına uyan ve Karabük Milletvekili Şinasi Altıner, Manisa Milletvekili Tevfik Diker, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ile birlikte ANAP'a katılan Dedelek, 1999'da da ANAP'tan Eskişehir milletvekili seçildi.

Kariyeri ihanetle dolu!

3 Kasım 2002 seçimlerinde ANAP'ın barajı geçememesi ile birlikte 28 Şubat darbecilerine verdiği desteği, siyasi hayatının sona ermesi ile ödedi. 2007'de ANAP'dan istifa edip Genç Parti'ye geçerek şansını yeniden denese de, 2007 milletvekili seçimlerinde de seçilemedi. 27 Haziran 2010'da düzenlenen törenle MHP'ye katılan Dedelek, 18 şubat 2018'de yine ihanetini tekrarladı ve MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı.

Son olarak da, Meral Akşener’in altılı masayı devirmesi üzerine, Dedelek İP’ten istifa kararı aldı.

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