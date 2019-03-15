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İbrahim Yalçın GAÜN’lü öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen “Geleceğe Bir Ses Fısılda, Gençlik ve Müzik” konferansında Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın öğrencilerle bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 19:02
İbrahim Yalçın GAÜN’lü öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen “Geleceğe Bir Ses Fısılda, Gençlik ve Müzik” konferansında Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın öğrencilerle bir araya geldi.


Mardin’de sokak sanatçılığı yaparak çocukların kendilerini müzikte geliştirmeleri için üniversite öğrencileri ile iyilik hareketi başlatan İbrahim Yalçın, ‘Çocuklar İçin Çal’ Projesinin, yaklaşık iki senedir devam ettiğini, şehir şehir, köy köy çocukların olduğu her yere gidip çocuklara müziği, sanatı, tiyatroyu, bilim ve teknolojiyi aynı zamanda sevgi ve insanlığı götüren bir proje olduğunu söyledi. Yalçın, "2018’den bu yana dernek oluşum sürecine girdik. Amacımız dezavantajlı bölgelerde çocuklarımızı sanatla buluşturmak. Biz altyapımızda aynı zamanda müzik sınıfları açan Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları açan bir oluşumuz. Türkiye’nin yaklaşık 55 şehrinde ekiplerimiz var. Her ekip koordinasyonlu bir şekilde genel merkeze bağlı çalışıyor. Bugüne kadar köy okullarına 8 ilde 13 tane müzik sınıfı, 2 bin çocuğu giydirdik aynı zamanda 10 tane kütüphane ve birçok çocuğun hayatına ufakta olsa dokunmaya çalıştık. Ülkenin geleceğinin sanatla daha güzel bir noktaya geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan GAÜN Toplumsal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Melek Yıldızhan, kendini toplum için gönüllü çalışmalara adamış arkadaşlarına ve Gaziantep üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:02
  1. sanat
  2. bilim

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