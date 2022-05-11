İbrahim Üzülmez kimdir? İbrahim Üzülmez nereli? Eyüpspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez mi?

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez’e ‘hoş geldin’ diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Peki İbrahim Üzülmez kimdir? İbrahim Üzülmez nereli kaç yaşında? İbrahim Üzülmez hangi takımları çalıştırdı?

İbrahim Üzülmez kimdir?

İbrahim Üzülmez 10 Mart 1974 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Sol bek mevkiinde görev alan Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. 16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi kulüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş´a transfer oldu.

Beşiktaş´ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş´tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kalmıştır. Daha sonra ikisi de affedilmiş, ancak bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetmiştir. Sezonunun son haftadaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazıbandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray ve bu sezon oynanan Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık FC Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştır.

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı. 13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.

İbrahim Üzülmez millî takım kariyeri

A Millî Futbol Takım'a ilk kez 12 Şubat 2003'te Ukrayna ile oynanan maç için çağrıldı ve o maçın ilk yarısında oynayarak millî oldu. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3. olan takımın 4 maçında 90 dakika forma giydi. İlk ve tek golünü ise golünü 2 Haziran 2009 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta attı.