İbrahim Uslu seçim tahminini açıkladı

AK Parti - MHP ittifakının erken seçim kararı alacağını daha önce ilk açıklayan isim olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu son anketlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Uslu, “Şok ya da hızlandırılmış erken seçimin temel nedeni, kötüye gidişi ve erozyonu engellemek. İktidar bloku, tüm hazırlıklarını yaptı, muhalefeti ev ödevini yapamadan yakaladı. Muhalefetin bu kadar dar takvim içinde hazırlıklarını tamamlayıp seçmenin karşısına en iyi şekilde çıkması kolay görünmüyor. Çünkü muhalefetin seçmenin karşısında yeni bir cazibe alanı yaratması gerekir. Geçen yılki referandumdaki yüzde 48.5’in üzerine çıkıp yüzde 50+1’i geçmesi için buna ihtiyaç var. Ama kendi içinde hazırlıksız bir muhalefetle bunun olması çok kolay değil. Yine de karar sandıkta çıkacak. Ve bir seçim kampanyasında da oy oranları değiştirilebilir. Seçmen ikna edilebilir. Muhalefet, kampanyada birkaç puanlık değişiklik ortaya çıkarmazsa, Erdoğan’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünüyorum.” dedi.