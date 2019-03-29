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İbrahim Ulusoy: "Çöp toplamaktan acizler ama hala oy istiyorlar"

Belediye hizmetinin sadece çöp toplamak veya çevre temizliği olmadığını dile getiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 16:21
İbrahim Ulusoy: "Çöp toplamaktan acizler ama hala oy istiyorlar"

Belediye hizmetinin sadece çöp toplamak veya çevre temizliği olmadığını dile getiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Kaldı ki onu bile yapamayan bir belediye ile karşı karşıyayız. 20 yıllık bu zulüm bitsin, bu eziyet sona ersin ve Avcılar, AK Belediyecilik ile tanışacak” dedi.


Denizköşk toplantı ve davet salonunda vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, bir vatandaşın “Şu sokakların hali nedir başkanım, ne olur artık bizi şu zulümden kurtarın” dedi.



"Sokaklarda biriken çöpler sağlık açısından tehlike arz ediyor"


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Evet, ben de bir vatandaş olarak bu konudan çok rahatsızım. Sizlerin yanınıza gelirken çirkin ve üzücü bir manzaranın içinden geldim. Ne yazıktır ki işçi kardeşlerim sokaklarda biriken ve sağlık açısından da çok büyük tehlike arz eden çöp konusuna vurgu yaptı” diye konuştu.



20 yıllık zulüm bitsin


Ulusoy, sözlerine “Belediye hizmeti sadece çöp toplamak veya çevre temizliği değil. Kaldı ki onu bile yapamayan bir belediye ile karşı karşıyayız. 20 yıllık bu zulüm bitsin, bu eziyet sona ersin ve Avcılar, AK Belediyecilik ile tanışsın istiyorum” diyerek devam etti.



"Çöp var, geri dönüşüm projesi neden yok?"


“Amacımız doğadaki atıkların değerlendirilmesi ve en güzel şekilde tekrardan doğaya kazandırılması” diyen Ulusoy, “Bir konuya da vurgu yapmadan geçemeyeceğim. Projelerimiz arasında geri dönüşüm projesi ile herkesin takdirini toplayacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.



"Avcılar’a hizmeti biz getireceğiz"


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, vatandaşların istek ve şikayetlerini not aldı. Ulusoy, istek ve şikayetlere istinaden 31 Mart seçimleri sonrasında mazbatayı aldığı takdirde bunları gerçekleştirme sözü verdi ve "Avcılar’a hizmet bizimle gelecek" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:21
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