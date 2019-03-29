İbrahim Ulusoy: "Avcılar’da ’Ceketimizi assak kazanırız’ dönemi bitti"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da CHP’li Başkan olduğu için, Büyükşehir Belediyesi ise AK Parti’de olduğu için hiç yardım gelmiyor diye bir algı oluşturuyorlar. Tıpkı eğer AK Parti Avcılar Belediye seçimlerini kazanırsa tüm Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak, dükkânları kapatacak dedikleri gibi. İşleri, güçleri yalan, iftira” dedi.

Seçmenlerle buluşan ve Avcılar Belediyesinin düşüncesinin "Ceketimizi assak kazanıyoruz" olduğunu dile getiren Avcılar AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, sözlerine CHP belediyeciliğinin vizyonsuzluğu ile başladı. Ulusoy, “Şimdi soruyorum, ceketi asacak çivi yerinde mi? Yoksa ceketinizi asacak çivi de mi bırakmadınız" dedi.

CHP’nin yalanı: AK Parti kazanırsa Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak

CHP’nin algı ile bir yere varamayacağını söyleyen İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da CHP’li Başkan olduğu için, Büyükşehir Belediye ise AK Parti’de olduğu için hiç yardım gelmiyor diye bir algı oluşturuyorlar. Tıpkı eğer AK Parti Avcılar Belediye seçimlerini kazanırsa tüm Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak, dükkânları kapatacak dedikleri gibi. İşleri, güçleri yalan, iftira. Bunun gerçek olmadığını her yerde söylediğimiz halde, fitne çıkarmaya devam ediyorlar” dedi.

"CHP hizmet nedir, nasıl yapılır, yakında öğrenecek"

“Avcılar’ın bu algıdan kurtulması gerekiyor. 20 yıllık bu hastalıktan kurtulmalı Avcılar’ımız” diyen Ulusoy, “Yalanla, iftirayla gitmez bu işler. Hizmet etseydin bu halk sana daha farklı davranırdı. CHP hizmet nedir, nasıl yapılır yakında öğrenecek, az kaldı, vatandaşımızı daha fazla oyalamasınlar ve üzmesinler” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel kullanılıyormuşuz”

Ulusoy’a sokakta karşılaştığı bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Çok dertliyim hocam. Ben bir vatandaş olarak şunu açık bir dille söylüyorum. Ben koyu bir CHP’li olarak CHP üyesi idim. Fakat gördüm ki biz çok güzel kullanılıyormuşuz. Tokatlıyım. CHP teşkilatına istifamı sunduğumda yaşadığım yerden, Yeşilkent’ten büyük tepkiler aldım ve hala almaya devam ediyorum."