İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan dikkat çeken bedelli açıklaması

26 yaşındaki şarkıcı İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Gündemde olan bedelli hakkında soruları cevaplayan Tatlıses, konuya olumlu bakmadığını söyledi.

"BEDELLİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Askerliğini bedelli olarak yapacağı konuşulan İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" dedi.