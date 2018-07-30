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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan dikkat çeken bedelli açıklaması

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. İdo, bedelli askerlik yapmayacağını söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan dikkat çeken bedelli açıklaması

26 yaşındaki şarkıcı İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Gündemde olan bedelli hakkında soruları cevaplayan Tatlıses, konuya olumlu bakmadığını söyledi.

"BEDELLİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Askerliğini bedelli olarak yapacağı konuşulan İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54
  1. İbrahim Tatlıses
  2. İdo Tatlıses
  3. İdo

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