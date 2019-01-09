İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses askere gidiyor! Görev yeri belli oldu
Bedelli askerlikten yararlanacak olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, askerliğini Tekirdağ'da yapacak.09 Ocak 2019 Çarşamba 20:07
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, verdiği bir röportajda bedelli askerlik hakkında "Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem." ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'in bedelli askerlik yapacağı yer belli oldu.
Yeri belli oldu
İdo Tatlıses, bedelli askerlik hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanacak kişilerin silah altına girecekleri yerler ve celpler açıklanırken, Tatlıses'in de vatani görevini yerine getireceği yer belli oldu.
Askerliğini Tekirdağ'da yapacak
İdo, bu yıl ekim ayında Tekirdağ'da askerliğini yapacak. Genç şarkıcının babası İbrahim Tatlıses 1972 yılında Sivas'ta vatani görevini yerine getirmişti.
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