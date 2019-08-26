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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu Şanlıurfa kent merkezindeki mağara, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülecek- İbrahim Tatlıses:- "İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar" - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül:- "Bu kadar meşhur bir insanın nerede doğduğunu insanlar görsün, bilsin istiyoruz"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:10
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müzeye dönüştürülecek.

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Polisevi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bir araya gelerek ortak basın açıklama yaptı.

Misafir olmasından dolayı ilk konuşmayı yapan Tatlıses, memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa'nın hızla değiştiğini ve gelişime açık olduğunu kaydetti.

Doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan Tatlıses, şöyle devam etti:

"İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar. Yağmur, kar yağdığında anam altımızdaki çulu kapıya asardı. Niye? Çünkü yağmur, yaş su girmesin içeriye diye. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey Allah'ın emrettiği gibi olur sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu, olsun. Şimdi 3 teknem var. 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür ediyorum. "

- "Şanlıurfa'ya otel yapacağım"

Kentin turizm potansiyelinin hızla arttığını gözlemlediğini belirten Tatlıses, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyorum. Turizmi ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin, kalsın, zaten en fazla yabancı turist geliyor." dedi.

Özellikle Ege Bölgesi'nden kente uçak bulmakta zorlandığını anlatan Tatlıses, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi dolayısıyla da şehre olan uçak seferlerinin artırılmasını ve farklı güzergahların da eklenmesini beklediğini sözlerine ekledi.

- "İnsanlar görsün"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sanatçı İbrahim Tatlıses'i kentte ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Tatlıses ile Şanlıurfalılar'ın gurur duyduğunu belirten Beyazgül, sanatçının her şeye şükrettiğini ve kentin de sabır ili olduğunu ifade etti.

Tatlıses'in sadece Türkiye'de değil, dünyada sevilen bir sanatçı olduğunu anlatan Beyazgül, şunları söyledi:

"Kendisinin doğduğu yer bir mağara. Şimdi bu mağarayı müze olarak açacağız. Bu kadar meşhur bir insanın nerede doğduğunu insanlar görsün, bilsin istiyoruz. Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın gayretleriyle bu mekan turizme açılacak şekle getiriliyor. İnsanlar, Tatlıses'in nerede, nasıl yetiştiğini görecektir. İmkansızlıklar içerisindeyim kaderime küseyim yok, bunun en güzel örneği Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da müzeyle ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Müzeyi yaklaşık 1 yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını belirten Canpolat, müzenin kent merkezindeki Hızmalı Mahallesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de şehre desteklerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e teşekkür etti.



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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:10
  1. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
  2. İbrahim Tatlıses
  3. müze
  4. Şanlıurfa
  5. ziyaret

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