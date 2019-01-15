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İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatı

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi

15 Ocak 2019 Salı 15:53
İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatı

İSTANBUL (AA) - İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın ileri yaşa bağlı gelişen çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanede belli aralıklarla medikal tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ocak 2019 tarihinde hastanemizin dahiliye servisinde tedavi altına alınan Sayın Leyla Tatlı, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Ocak 2019 tarihinde genel yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi sürmüştü. Sayın Leyla Tatlı'nın takip ve tedavisine iki gün boyunca yoğun bakımda devam edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap alınamamıştır. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen Sayın Leyla Tatlı, 15 Ocak 2019 tarihinde saat 11.40'ta hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:53
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