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İbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi- Gülben Ergen:- "Anne kaybı gerçekten çok zor, Allah hiçbirinin eksikliğini göstermesin"- Orhan Gencebay:- "Anneler bambaşkadır. Ben de annemi çok severdim. Allah sabır versin. Anne deyince akan sular durur"

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:07
İbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Bir süredir tedavi gördüğü Bahçelievler’deki özel bir hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Leyla Tatlı için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri kabul eden İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülben Ergen, cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalanlara sağlık ve sıhhat dileyerek, "Anne kaybı gerçekten çok zor, Allah hiçbirinin eksikliğini göstermesin." dedi.

Bütün annelere uzun ömürler dileyen Ergen, "İbrahim Bey'in çok zor bir günü, Allah sabır versin." şeklinde konuştu.

Orhan Gencebay ise İbrahim Tatlıses ve ailesine Allah'tan sabır dileyerek, "Anneler bambaşkadır. Ben de annemi çok severdim. Allah sabır versin. Anne deyince akan sular durur. Kısmeti bu kadarmış, Allah gani gani rahmet eylesin, Allah sabırlar versin." ifadesini kullandı.

Cenaze namazına İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı, oğlu İdo Tatlıses ve aile yakınlarının yanı sıra, eski eşi Derya Tuna, Mehmet Ağar, Hülya Avşar, Cengiz Kurtoğlu, Seda Sayan, Alişan, Hakan Taşıyan, Nur Yerlitaş, Hakan Altun ve Tatlıses'in sanatçı dostları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tatlı'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:07
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  3. Leyla Tatlı
  4. Zincirlikuyu Mezarlığı

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