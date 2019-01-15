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İbrahim Tatlıses'in acı günü!

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bahçelievler'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

15 Ocak 2019 Salı 12:57
İbrahim Tatlıses'in acı günü!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti.

Şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi. Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreninin iki saaat içinde belirleneceği ifade edildi.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:57
  1. İbrahim Tatlıses
  2. Leyla Tatlıses
  3. İbrahim Tatlıses'in acı günü

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