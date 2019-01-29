İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
Geçtiğimiz günlerde annesi Leyla Tatlı’yı kaybeden İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan "Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!" yazan takipçisine "Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle tepki gösterdi.29 Ocak 2019 Salı 16:26
İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.
İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı Tatlıses'e "Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!" yazdı.
İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı.
"Annem öldü pavyona mı gittim"
Tatlıses; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle isyan etti.
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