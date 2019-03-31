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İbrahim Tatlıses oyunu İzmir'de kullandı

"İbrahim Tatlıses:- "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum"

31 Mart 2019 Pazar 14:21
İbrahim Tatlıses oyunu İzmir'de kullandı

İZMİR (AA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de verdi.

Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesine gelen Tatlıses, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Tatlıses, lisenin ek binasındaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi.

Okuldan ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektiren Tatlıses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir İzmir'de yaşadığını hatırlattı.

İzmir'i çok sevdiğini belirten Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:21
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