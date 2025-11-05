İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor! Doğal öksürük ilacı hakkında detaylar... Öbür tarife de basit!

Kış aylarında en çok yaşanan sağlık sorunlarının başında öksürük geliyor. Öksürük ve balgam şikâyeti yaşayan birçok kişi için İbrahim saraçoğlu'dan öksürük ilacı kürüleri

Özellikle sigara kullananlar için balgam söktürücü iki tavsiye ediyor!

Birinci kürü için yarım litre suyun içine yarım bağ tere atıyoruz. Ağzı kapalı olarak 5 dakika haşlıyoruz. Soğuduktan sonra yemeklerden iki saat sonra süzdüğümüz suyun tamamını tüketiyoruz.

İkinci kürümüz ise oldukça basit yatmadan hemen önce bir tatlı kaşığı tereyağının üzerine bir tatlı kaşığı bal koyarak tüketiyoruz. Bu iki kür sayesinde balgamdan kurtulabilirsiniz