  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

DMM bıktı “Şerefsizler” bıkmadı

Ekonomik çöküşü hızlandırdı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hani Almanya’da ifade özgürlüğü vardı! Hilafet çağrısı yapan derneğe yasak

Kremlinden flaş açıklama: Güvenliğimizi sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Bosnalılar geri adım atmadı: İsrail basketbol takımına geçit yok

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!
Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor! Doğal öksürük ilacı hakkında detaylar... Öbür tarife de basit!
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor! Doğal öksürük ilacı hakkında detaylar... Öbür tarife de basit!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor! Doğal öksürük ilacı hakkında detaylar... Öbür tarife de basit!

Prof.Dr. İbrahim saraçoğlu Kış aylarında bitmek bilmeyen öksürük krizlerine karşı öksürük ve balgam söktürücü iki kürü tavsiye ediyor. kaynatıp içine 1 kaşık ekleyerek tüketildiğinde doğal öksürük ilacı görevi görüyor.

Kış aylarında en çok yaşanan sağlık sorunlarının başında öksürük geliyor. Öksürük ve balgam şikâyeti yaşayan birçok kişi için İbrahim saraçoğlu'dan öksürük ilacı kürüleri

Özellikle sigara kullananlar için balgam söktürücü iki tavsiye ediyor!

Birinci kürü için yarım litre suyun içine yarım bağ tere atıyoruz. Ağzı kapalı olarak 5 dakika haşlıyoruz. Soğuduktan sonra yemeklerden iki saat sonra süzdüğümüz suyun tamamını tüketiyoruz.

İkinci kürümüz ise oldukça basit yatmadan hemen önce bir tatlı kaşığı tereyağının üzerine bir tatlı kaşığı bal koyarak tüketiyoruz. Bu iki kür sayesinde balgamdan kurtulabilirsiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23