  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor! Hemen o ürünü alın, böylesi yok
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor! Hemen o ürünü alın, böylesi yok

Yeniakit Publisher
2024-07-19 01:24:00 - 2024-07-19 01:43:50
İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor! Hemen o ürünü alın, böylesi yok

Geçmişten günümüze sofralardaki yerini koruyan pek çok gıda bulunuyor. Birbirinden farklı tariflerde kullanılan ve insan sağlığına katkıda bulunan besinler doğru şekillerde tüketildiklerinde faydaları say say bitmiyor! İbrahim Saraçoğlu tarafından söylenen bir gıda var ki o ise bin derde şifa oluyor. İşte o gıda hakkında her şey!

Yüz yıllardır tek başına tüketildiği gibi çeşitli gıdalarla birleştirilerek de kullanılan pekmezin pek çok türü bulunuyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alan pekmez faydaları sebebiyle pek çok doktorun merceği altına giriyor. Peki, pekmez ne işe yarıyor? Pekmezin faydaları nelerdir?

KANSIZLIĞIN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Başta kansızlık problemi olmak üzere pek çok rahatsızlığın önüne geçmeyi sağlayan pekmezin kontrollü bir şekilde kullanılması öneriliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Günde bir çorba kaşığı kadar tüketilen pekmez, uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Katkı maddesi içeren pek çok hazır gıdanın aksine doğallığıyla öne çıkan saf üzüm pekmezi, hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor.

İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERİYOR!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her pekmez türünün kendine özgü faydaları bulunduğu biliniyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da bu noktaya değiniyor! Andız pekmezinin son derece şifalı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, ölçülü kullanımın önemine de dikkat çekiyor.

ANDIZ PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde aktif olarak üretilen ve insanlar tarafından büyük bir ilgiyle tüketilen andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor! Andız pekmezinin yararları nelerdir sorusuna şu şekilde yanıt verilebiliyor:

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
-Antioksidan özellikler taşıyor
-Vücuda enerji veriyor
-Kan yapıyor
-Sindirim sistemini destekliyor
-Cilt sağlığına katkıda bulunuyor
-Kalsiyum ve magnezyum kaynağı
-Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İlgili gıdanın tüketimini gerçekleştirmek ve faydalarından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise pekmez çeşitleri nelerdir? Oluyor. Türkiye’de oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunan pekmez, farklı damak tatlarına uyum sağlayabilecek birçok gıdadan elde edilebiliyor. En çok tercih edilen ve besleyiciliğiyle öne çıkan pekmez çeşitleri şu şekilde sıralanıyor:
Üzüm pekmezi
Andız pekmezi
İncir pekmezi
Şeker patlıcanı pekmezi
Karahindiba pekmezi
Elma pekmezi
Harnup pekmezi
Dut pekmezi
Pekmez ne kadar tüketilmelidir, çeşitleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olarak bu eşsiz gıdanın tüm faydalarından yararlanabilirsiniz!

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar
Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar

Kadın - Aile

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar

Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır?
Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır?

Patates cips, ev yapımı tarifi nasıl yapılır?
Patates cips, ev yapımı tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Patates cips, ev yapımı tarifi nasıl yapılır?

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar
Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar

Kadın - Aile

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Dünyaca ünlü yağlar

Gece kabusa dönecek! Son 40 yıldır yaşanmıyordu!
Gece kabusa dönecek! Son 40 yıldır yaşanmıyordu!

Yaşam

Gece kabusa dönecek! Son 40 yıldır yaşanmıyordu!

Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar
Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar

Kadın - Aile

Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar

Çinliler kahveyi böyle içiyorlarmış!
Çinliler kahveyi böyle içiyorlarmış!

Kadın - Aile

Çinliler kahveyi böyle içiyorlarmış!

Dünyanın en tehlikeli bitkisi merak edildi! Dokunanın eli balon gibi şişiyor: Türkiye'de bolca var
Dünyanın en tehlikeli bitkisi merak edildi! Dokunanın eli balon gibi şişiyor: Türkiye'de bolca var

Kadın - Aile

Dünyanın en tehlikeli bitkisi merak edildi! Dokunanın eli balon gibi şişiyor: Türkiye'de bolca var

{relation id:1870602 slug:'boya-degil-bitkisel-yag-beyaz-saclari-1-gecede-ozune-donduren-ibn-i-sina-onerisi-dunyaca-unlu-yaglar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23