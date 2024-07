İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor! Hemen o ürünü alın, böylesi yok

Geçmişten günümüze sofralardaki yerini koruyan pek çok gıda bulunuyor. Birbirinden farklı tariflerde kullanılan ve insan sağlığına katkıda bulunan besinler doğru şekillerde tüketildiklerinde faydaları say say bitmiyor! İbrahim Saraçoğlu tarafından söylenen bir gıda var ki o ise bin derde şifa oluyor. İşte o gıda hakkında her şey!