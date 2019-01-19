İbrahim Sandıkçı kimdir nerelilidir? İbrahim Sandıkçı AK Parti Canik belediye başkan adayı

İbrahim Sandıkçı AK Parti Samsun Canik belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İbrahim Sandıkçı’nın kim olduğu araştırılıyor. İbrahim Sandıkçı 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Canik Belediye Başkan adayı da olan İbrahim Sandıkçı kimdir? İbrahim Sandıkçı kaç yaşında? AK Parti Canik belediye başkan adayı İbrahim Sandıkçı hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Sandıkçı kimdir?

1972 doğumlu İbrahim Sandıkçı ilköğretim eğitimini yurt dışında tamamladı. Liseyi Samsun İmam Hatip Lisesinde okuyan Sandıkçı, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Sandıkçı kendisine ait şirketlerin işletmesini yönetiyor. İbrahim Sandıkçı 2009 yerel seçimlerinde de AK Parti Canik Belediye Başkan adayı olmuştu.