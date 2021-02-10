  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İbrahim Parım kimdir?
Gündem

İbrahim Parım kimdir?

Sincar'da yakalanan PKK'lı kim? MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK üyesi İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi. Bu haberin ardından pek çok kişi İbrahim Parım’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:30:00 -
İbrahim Parım kimdir?

MİT operasyonuyla Irak’ın Sincar Bölgesi’nde PKK üyesi İbrahim Parım yakalandı. İbrahim Parım operasyonunu ardından Türkiye’ye getirildi. Parım’ın örgütte ne görev yaptığı da araştırılmaya başlandı.

İbrahim Parım’ın PKK'nın sözde lojistik sorumlusu olduğu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu
Dünya

Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu

Almanya'nın en ünlü içerik yazarlarından ve seyahat Vloggerlarından (video paylaşımcısı) Christian Betzmann, Instagram hesabından İslam'ı ka..
Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar
Dünya

Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar

S-400'ler nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmediği bir kez daha ortaya çıktı. 50'den fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatör, Başka..
Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi
Dünya

Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunan ancak daha sonra çark eden Fransa'nın Donanması'na ait bir nükleer denizaltı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay