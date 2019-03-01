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İbrahim Öztek: "Hocalı Soykırımı, Türk’e soykırımın en acımasız örneğidir"

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.

01 Mart 2019 Cuma 13:02
İbrahim Öztek: "Hocalı Soykırımı, Türk’e soykırımın en acımasız örneğidir"

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Üsküdar Üniversitesi’nde verdiği bir konferansta, "Hocalı Soykırımı, Türk’e soykırımın en acımasız örneğidir" dedi.


Prof. Dr. İbrahim Öztek, Hocalı Soykırımı’nın 27. yılı nedeni ile öğretim üyesi olduğu Üsküdar Üniversitesi’nde bir konferans verdi. Konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul konsolosları Ramiz Hacızade ve Ayaz Pirimov, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı sayın Timsal Karabekir Yıldıran, Kıbrıs mukavemet teşkilatının kurucularından Kıbrıs Gazisi emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, emekli Tümgeneral Tarık Özkut, birçok öğretim üyesi hocalar, birçok sivil toplum kurumu yöneticileri ve öğrenciler katıldı.


Prof. Dr. İbrahim Özek 300’e kadar nadir slaytlar eşliğinde dünyanın en acımasız soykırımı Hocalı’yı tüm incelikleri ile dile getirdiği gibi bu soykırımın büyük oyunun bir parçası olduğunu vurguladı ve bu oyunun Türklere karşı çok özel plan ve projelerle sürdürüldüğünü söyledi.



"Hocalı Soykırımı’nın yaraları henüz kapanmamıştır"


Öztek, dünyada en çok soykırıma uğramış milletin Türkler olduğunu belirterek, "Hocalı, 20. yüzyılda tüm sözde çağdaş ve medeni dünyanın gözleri önünde Azerbaycan, Karabağ ve Hocalı’da yaşayan soydaşlarımıza uygulanan en acımasız soykırımın bir örneğidir. Bugün de yarın da fırsat bulacak tüm düşmanlarımız, Türk’e soykırımdan vazgeçmeyeceklerdir. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen Hocalı soykırımının yaraları henüz kapanmamıştır. Karabağ, 6 bin yıldır Türk yurdudur ve bu yurt, kayıtsız şartsız Azerbaycan’a teslim edilmeli ve bu kadim Türk yurdunda Azerbaycan’ın ay-yıldızlı bayrağı dalgalanmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Ermeniler her şeylerini Türk’e borçludur"


"Kendilerine Türk tarihinden tarih oluşturmaya çalışan bu açgözlü Ermeni topluluğu her zaman olduğu gibi Türk yurtlarına saldırmayı adet haline getirmiştir" diyen Öztek, sözlerini şöyle sürdürdü:


"2,5 milyon Ermeni, yaşadığı topraklar dışında dünyanın her yerinde düşmanlıklarına devam etmektedir. Ermeni’nin bu Türk düşmanlığı onların yaşam iksiridir. Bu düşmanlık onları ayakta tutmaktadır. Bunu yapmasalar dünyadan silinip gidecekler. Onun içindir ki, Ermeniler her şeylerini Türk’e borçludur. Ermenistan ve Ermeniler’in yaşadıkları coğrafyada hayat bulabilmesi için Azerbaycan ve Türkiye’ye muhtaçtır. Türkiye’de çalışan 50 bine yakın Ermeni hanım Türk çocuklarına dadılık yapmakta ve kazandıkları paralarla Ermenistan’ın ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.


200 yıldır Rusya, daha sonra İngiltere ve Fransa tarafından azdırılıp üzerimize salınan Ermeniler, bugün de Emperyal güçlerin büyük oyunlarının küçük piyonlarıdır. Büyük oyun, Türk milletinin Kafkaslar’da, Azerbaycan’da, Hazar havzasında, Orta Doğu ve Orta Asya’daki zenginliklerinin paylaşımıdır. Azerbaycan petrol ve gaz deposu, Türkiye ise petro-gazın dünyaya taşınacağı arterler üzerindedir. Bu zenginlikleri koruma ve kollama sadece barışın güvercini olmakla değil, aynı zamanda savaşın kartalı olmaktan geçmektedir. Hocalı Soykırımı, Türk’e 250 yıldır sürdürülen soykırımın son örneklerindendir."



"Türk milleti varıyla yoğuyla bir gelmeli ve kendi birliğini kurmalıdır"


Prof. Dr. İbrahim Öztek, 1. Dünya Şavaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu ve onun zenginliklerini yok etme amacı güttüğünü vurgulayarak, "Bugün de Türk’e, Azerbaycan ve Anadolu toprakları çok görülmektedir. Doğu Türkistan’da Türk’e soykırımı sürdüren Kızıl Çin’in başı çektiği Şanghay işbirliği örgütü bugün tüm Türk devletlerini içine almıştır. Halbuki Türk milleti varıyla yoğuyla bir araya gelmeli ve kendi birliğini kurmalıdır. Orta Doğu sahipsizdir. BOP, bu sahipsiz bölgede kurulmuş bir Amerikan imparatorluğudur. Buna karşı Türkiye’yi bekleyen çok ciddi görevler vardır. Türkiye Ortadoğu siyasetini yeniden ve köklü olarak gözden geçirmek zorundadır" açıklamasında bulundu.


Konferansın sonunda Azerbaycan Konsolosu Ramiz Hacızade, Timsal Karabekir ve Cumhur Evcil Paşa, Hocalı Soykırımı konusunda görüş ve düşüncelerini belirttiler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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