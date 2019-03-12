İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte soykırım yalanlarıyla dünyayı aldatmaktadır"

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, ’Türk’e Soykırım: Rus ve Ermeni birlikteliğinde Kafkaslarda, Azerbaycan’da ve Anadolu’da Türk’e Soykırım ve Hocalı Soykırım’ isimli konferansta yaptığı açıklamada, " Bugün Ermeniler sahte soykırım yalanları ve büyük Ermenistan hayalleri ile bütün dünya parlamentolarını aldatmakta ve dünyayı üstümüze salmaktadır" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Uşak Üniversitesi’nde ’Türk’e Soykırım: Rus ve Ermeni birlikteliğinde Kafkaslarda, Azerbaycan’da ve Anadolu’da Türk’e Soykırım ve Hocalı Soykırım’ konularını içeren bir konferans verdi. Konferans, Uşak Üniversitesi Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Topluluğu ile Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Konferansın açılış konuşması İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadiye Tutsak tarafından yapıldı. Prof. Dr. İbrahim Öztek de 200 yıl boyunca Balkanlar’da, Kırım’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Türkistan’da, Mora, Girit, Suriye, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan ve Anadolu coğrafyasında Türkler’e yapılan soykırımları resmi belgeler ve fotoğrafları ile izleyicilerin dikkatine sundu. Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde yapılan konferans geniş bir katılım ile takip edildi. 20. Yüzyıl’da yapılan soykırımlar sonucunda Saray Bosna’dan Hocalı’ya, Hocalı’dan Doğu Türkistan’a 60 milyon Türk’ün soykırıma uğratıldığı da Öztek tarafından belirtildi. Hocalı soykırımda en az 2 bin 500 soydaşın katledildiği de resmi belgelerle açıklandı. Bu olaylar sırasında Azerbaycan, savaşın psikolojik etkileri dışında topraklarının yüzde 20’sini, tarihi eserlerini, camilerini, medreselerini, bütün resmi kuruluşlarını kaybettiği gibi 90 milyar Dolar maddi kayba uğratıldı. Prof. Dr. Öztek, “Üzülerek belirtiyorum ki Birleşmiş Milletler’in, Avrupa İnsan Hakları’nın ve bütün modern batının gözü önünde yaşanan bu soykırım kimse tarafından kınanmadı. Bugün Ermeniler sahte soykırım yalanları ve büyük Ermenistan hayalleri ile bütün dünya parlamentolarını aldatmakta ve dünyayı üstümüze salmaktadır. Ermeniler, bu yalanlarını geçim kaynağı haline getirmiş ve Türk düşmanlığı ile bir araya gelerek yeryüzünde asimilasyondan kurtulma gayreti içindedir” dedi.

Konferans, Öztek’e teşekkür belgesi verilmesi ve öğrencilerin İbrahim Öztek ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sonuçlandı.