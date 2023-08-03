Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe terfi ettirildi. Peki, İbrahim Özdem Koçer kimdir?

İbrahim Özdem Koçer kimdir?

İbrahim Özdem Koçer, 16 Kasım 1964 tarihinde Çankırı'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Çankırı'da tamamlamayı müteakip, 1979 yılında Deniz Lisesi'ne başladı, 1987 yılında Deniz Harp Okulundan Kontrol Sistemleri Ana Bilim Dalından mezun oldu. 1987-1997 yılları arasında sırasıyla TCG ANITTEPE Atış Kontrol ve Silah Elektronik Yardımcı Subaylığı, TCG PİYALEPAŞA Silah Elektronik ve Atış İdare Subaylığı, TCG TURGUTREİS Hava Savunma Harbi Subaylığı ve TCG ORUÇREİS Silah Subaylığı görevlerinde bulundu. 1987-1997 yılları arasında görev öncesi Atış Kontrol Subayı, Silah Elektronik Subayı Görev Öncesi, Sea Guard Atış Kontrol Sistemi Operatör ve Bakım, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5/54 Top Bakım ve Silah İhtisas kursları aldı. 1997-1999 yılları arasında Savaş Harekat İhtisas Kursu ve Deniz Harp Akademisi eğitimini müteakip 1999-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı Konsept Şube Proje Subaylığı, TCG SALiHREiS Savaş Harekat Subaylığı ve 2 inci Komutanlığı görevlerini icra etmiş, bu dönemde İngiltere'de Uluslararası Savaş Harekat Subaylığı kursuna katılmıştır. 2003-2005 yılları arasında Harp Filosu ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Harekat ve Muhabere Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuş, bu süre içerisinde Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır. Tuğamiral KOÇER 2005-2007 yılları arasında TCG YAVUZ Komutanlığı görevini müteakiben 2007-2008 yıllarında Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı Bilgisayarlı Simülatörler Amirliği görevinde bulunmuştur. 2008-2011 yılları arasında Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşeliği görevinde bulunan Tuğamiral KOÇER Türkiye'ye dönüşü müteakip 8 Ağustos 2011 tarihinde Refakat ve Karakol Filotillası Komodorluğu görevine başlamıştır. 17 Ağustos 2011 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men suçuna teşebbüs" suçlaması ile tutuklanmış 19 Haziran 2014 tarihine kadar Maltepe ve Hasdal Askeri Ceza ve Tutukevinde tutuklu/hükümlü olarak kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesinin 18 Haziran 2014 tarihli "Adil yargılanma hakkı ihlali gerekçesi ile yeniden yargılanma kararı" sonrası özgürlüğüne kavuşmuştur. 25 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı görevini yürüten Tuğamiral KOÇER 2015 Yüksek Askeri Şura kararı ile Tuğamiralliğe terfi ederek Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanmış, 10 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlamıştır. 03 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Deniz Harp Okulu Komutanı görevine başlayan Tuğamiral KOÇER Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans sahibi olup "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kurum Kültürü Oluşturma" konulu yüksek lisans tezi ile Türk tarihinde YAVUZ zırhlısını konu alan "ŞANLI YAVUZ" isimli yayınlanmış bir kitabı mevcuttur.



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