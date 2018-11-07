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İbrahim Kalın'dan Türkçe ezan açıklaması: Birileri tek parti özlemi içinde

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:25
İbrahim Kalın'dan Türkçe ezan açıklaması: Birileri tek parti özlemi içinde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, "Türkçe ezan meselesi bu ülkede tartışılmı, derin yaralar açmış ve çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu tekrar açmak, birilerinin tek parti iktidarını yeniden istediği anlamına gelir. Ezan 1400 küsur yıldır, Arapça okunmaktadır. Dönüp, dönüp bu konuyu tekrar gündeme getirmek, birilerinin tek parti özlemi içinde olduğunu göstermektedir. Burada kasıt ezanın anlaşılmasıysa, bu da halkımızın aklı ile dalga geçmektir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:25
  1. ibrahim kalın

YORUM YAZ

  • saddisaddi20 dk önce
    Türkçe ezan isteyenin k.pek oldugunu söylüyoruz.Yiğit ise adını meydanda versin. Bu Allah adına yapılacak bir Cihad demektir.
  • hocahoca37 dk önce
    Acaba neden şimdi? Muhafazakar Ak Parti iktidarında bunun gündeme gelmesi ilginç değil mi? Yoksa Ak Partinin yaptığı anayasa değişikliği Türkçü oldu da ondan mı cesaret alıyorlar? Ne dersiniz?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş41 dk önce
    oldu olacak abd ,almanya , fransavesaire tüm ülkeler kendi dilleriyle okusun. böyle saçmalık olurmu.
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