İbrahim Kalın'dan Türkçe ezan açıklaması: Birileri tek parti özlemi içinde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, "Türkçe ezan meselesi bu ülkede tartışılmı, derin yaralar açmış ve çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu tekrar açmak, birilerinin tek parti iktidarını yeniden istediği anlamına gelir. Ezan 1400 küsur yıldır, Arapça okunmaktadır. Dönüp, dönüp bu konuyu tekrar gündeme getirmek, birilerinin tek parti özlemi içinde olduğunu göstermektedir. Burada kasıt ezanın anlaşılmasıysa, bu da halkımızın aklı ile dalga geçmektir." ifadelerini kullandı.