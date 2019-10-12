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İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şantaj ve tehdit bize sökmez

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:49
İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şantaj ve tehdit bize sökmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı. 

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:49
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. İbrahim Kalın
  3. İbrahim Kalın twitter

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  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    rahip brunson...

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