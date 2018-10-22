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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Konu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir konu değildir. Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir." diye konuştu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:15
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

29 Ekim resepsiyonu bu yıl İstanbul'da yapılacak. 3. havalimanının açılması nedeniyle. Bu cumhuriyetimizin kazanımları açısından da takdir edilmesi gereken bir gelişme.

Öğrenci Andı meselesi

Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Bu araca ulaşıldı. İncelemeler yapılacak. Cemal Kaşıkçı cinayeti işlendiği günden itibaren bu konuda bütün birimlerimiz hassas çalışma yürüttü. Sayın Cumhurbaşkanımız dün yarın için açıklamalar yapacağını ifade etti. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Suudi Arabistan bizim için önemli ülkedir. Bunlara zarar gelmesini elbette istemeyiz. Fakat bütün fotoğrafa baktığımız zaman İstanbul Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma büyük önem arz ediyor.

Doğu Akdeniz konusu

Doğu Akdeniz'de gerilim var şeklinde değerlendirmeleri sizler de yapıyorsunuz, uluslararası basın da yapıyor. Uluslararası hukukun gerektirdiği birtakım şartlar var. Burası bizim bölgemiz diye kendilerine göre çizdikleri haritaları esas alıp yaptıkları değerlendirmeler var. Bizim baştan beri söylediğimiz Doğu Akdeniz'de iki tarafın da ortak menfaatlerini esas alacak bir modelin geliştirilmesi.

İş Bankası tartışmaları

Bildiğiniz gibi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir tartışma başlattı. Tarihi olarak Atatürk'ün vasiyeti gerçek manada nasıl korunacak ya da yerine getirilecek konusu. Tarihi olarak yine dediğim gibi bu sürecin bugüne kadar gelişinde iki metin üzerinden vasiyetlerin değerlendirilmesi ve alınacak kararlar son derece önemli ve sağlıklı tartışmayı başlatmış oldu. Bir adım adım görelim, bu tartışma nasıl evrilecek.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:15
  1. İstanbul
  2. cumhurbaşkanlığı
  3. ibrahim kalın
  4. bakanlar kurulu

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