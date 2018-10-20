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İbrahim Kalın'dan Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair-yazar Bahaettin Karakoç'un Kahramanmaraş'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:07
İbrahim Kalın'dan Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kitabını imzalamak için geldiği şehirde ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kalın, bir süre Vali Özkan ile sohbet edip bilgi aldıktan sonra Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye evinde Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç ve kardeşleri tarafından karşılanan İbrahim Kalın, aileye Beyaz Kartal'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi. Vali vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un da eşlik ettiği ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından taziye İbrahim kalın taziye evinden ayrıldı.

'Türkiye'nin sevgisini kazanmış bir edebiyatçımızdı'

Çıkışta değerlendirmelerde bulunan Kalın, Bahaettin Karakoç'un Türkiye'nin çok kıymetli kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Kalın, şunları söyledi:

"Kendisinin ortaya koyduğu şiir dili, edebiyatı, Türkçe'nin bir edebiyat dili olarak, şiir dili olarak imkan ve kabiliyetlerinin nerelere taşınabileceğine en güzel örnektir. Bunu yaparken tabii ki şiirinde ilham aldığı, esinlendiği kaynaklar farklı tarzlardan ve törelerden gelmekteydi. Kendisinin ortaya koyduğu sentez, o kaynakların farklılığının da bir zenginliğini ifade ediyor. Aynı zamanda bir insan olarak da, uzaktan tanıyabildiğim kadarıyla Maraş halkının sevgisini kazanmış, onun ötesinde bütün Türkiye'nin sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak hatıralarda ve hafızalarda yaşamaya devam edecek. Vefat ettiği günün sabahında dahi elinde kitapla okuyan,bir taraftan da yazan, yeni projeler üzerinde çalışan bir edebiyatçımızdı."

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:07
  1. Kahramanmaraş
  2. İbrahim Kalın
  3. Bahaettin Karakoç
  4. Taziye ziyareti
  5. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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