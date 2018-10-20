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İbrahim Kalın'dan Karakoç ailesine taziye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk  edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan ve geçen çarşamba hayatını kaybetti şair Bahaettin Karakoç'un ailesine ziyaret ederek başsağlığı  diledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:27
İbrahim Kalın'dan Karakoç ailesine taziye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5.  Kitap ve Kültür Fuarı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente  gelen Kalın, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç  ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile diğer ilgililer tarafından  karşılanan Kalın, valilikte bir süre görüşme yaptı.

Kalın, daha sonra  merkez Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Taziye  Evine giderek Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan  merhum şair Bahaettin Karakoç'un çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

"ESERLERİ BUNDAN SONRA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahaettin Karakoç'a Allah'tan  rahmet dilediğini belirtti.

Karakoç'un, Türkiye'nin çok kıymetli kalemlerinden ve önemli  şairlerinden birisi olduğunu dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

"Allah mekanını cennet eylesin. Eserleri bundan sonra yaşamaya devam  edecek. Kendisinin ortaya koyduğu şiir dili edebiyatı, Türkçenin bir edebiyat  dili olarak, şiir dili olarak imkan ve kabiliyetlerin nerelere taşınabileceğine  en güzel örnekti. Bunu yaparken de tabi ki şiirinde ilham aldığı, esinlendiği,  beslendiği kaynaklar farklıydı. Hem tarzlardan hem yörelerden de gelmekteydi.  Kendisinin ortaya koyduğu sentez, bu kaynakların farklılığının da zenginliğini  ifade ediyor. Maraş halkının sevgisini kazanmış, onun ötesinde Türkiye'nin  sevgisini kazanmış, saygısını kazanmış bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak  hatıralarda yaşamaya, hafızalarda yaşamaya devam edecek."

Kalın, şairin, vefat ettiği günün sabahında dahi kitap okuyan, bir  taraftan da yazan, projeleri üzerinde çalışan bir edebiyatçı olduğunu vurguladı.

Karakoç'un o yaşında, o azmin, o heyecanın devam ediyor olmasının çok  kıymetli bir şey olduğuna dikkati çeken Kalın, şairin, geriye kalan  mektuplaşmalarından bahsedildiğini, onların da, evlatlarının tamamlamaları  halinde belediye başkanları ya da yapılacak destekle yayınlanacağını belirtti.

Kalın, şunları kaydetti:

"Her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği bu iletişim çağında,  aslında arı duru bir dille bizim irfanımızı, Anadolu'nun derin kültürünü,  inancını, duygusunu, fikriyatını anlatan bütün kıymetlerin var olması, bizim için  büyük bir nimet. Onların kaybı büyük bir hüzün ama o hüznün içinde bir asalet  var, bir umut var. Nasıl ki bahar hep geldi hep gelecek. Onlar giderken mutlaka  birilerine el verip yeni baharların, yeni çınarların, yeni ağaçların, yeni  pınarların yetişmesi ve büyümesi için de inşallah bunlara vesile olacaktır."

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:27
  1. Kahramanmaraş
  2. Bahaettin Karakoç

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