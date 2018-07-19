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Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:58
Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İsrail'in skandal kararına Türkiye'den bir tepki daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU TEPKİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin, "Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz." dedi.

Kalın, AA muhabirine, İsrail Meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İsrail Parlamentosunda kabul edilen "Yahudi ulus devleti" kanununu en sert biçimde kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN APARTHEİD DEVLETİ KURMA ÇABALARINI REDDEDİYORUZ"

lk kıblemiz olan Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi ve Filistinlileri sistematik biçimde yerlerinden etmek için yeni yerleşimlerin kurulması kararlarını tanımıyor ve İsrail hükümetinin bir apartheid devleti kurma çabalarını reddediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak dost ve kardeş Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan haklarını koruma noktasındaki kararlılığımızı tekrar ifade ediyor, uluslararası toplumu tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:58
  1. Türkiye
  2. İsrail
  3. İbrahim Kalın

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