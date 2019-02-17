İbrahim Kalın'dan 'Fetullah Gülen yakalandı' iddialarına açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakalandığı ve sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bize olan ulaşan böyle bir şey yok" dedi.17 Şubat 2019 Pazar 06:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, teröristbaşı Fetullah Gülen'in yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceğine yönelik iddialarla ilgili açıklamada bulundu.
Kalın, şu ifadeleri kullandı;
"Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar."
Akit TV'de gündeme geldi
Gazeteci Ali Tarakçı, Akit TV'de katıldığı Ters Kutuplar programında Fetullah Gülen'in yakalandığını ve yakın zamanda Türkiye'ye iade edileceğini ileri sürmüştü.
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