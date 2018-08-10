İbrahim Kalın'dan döviz açıklaması: Yine yanılacaklar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dövizdeki hareketlilikle ilgili, "Her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak." dedi.10 Ağustos 2018 Cuma 19:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, az önce dövizdeki hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı. Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak." dedi.
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