  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Gerici, ayrımcı, ırkçı!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Gerici, ayrımcı, ırkçı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtülü hakimler ile ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:05:00 - 2020-12-31 11:09:31
İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Gerici, ayrımcı, ırkçı!

CHP'nin yayın organı Halk TV'de canlı yayında ekranlara çıkan CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına tepki üstüne tepki geliyor.

Sağlar, "Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkularım var" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kullanıcılar Fikri Sağlar'a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hessabından yaptığı açıklamalarda, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalan senarist Mehmet Bozdağ, yeni dizi konusunda bombayı patlattı...
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor can kaybı artıyor
Sağlık

Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor can kaybı artıyor

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay