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İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:20
İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"
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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:20
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