İbrahim Kalın: Trump'ın F-35 kararının somut karşılığı yok

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözsüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemele yönelik kararını değerlendirdi. Kalın, "Sayın Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F35'lerin sadece müşterisi değil, ortağıdır da... Şu ana kadar da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmiştir. İş bu yöne giderse hukuk yollarına başvururuz. Umarım iş bu noktaya gelmez. Ülkemizdeki bu birlik ve dayanışma duygusunun bir mesaj olacağını düşünüyorum." dedi.