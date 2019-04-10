İbrahim Kalın: “Sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan, husumet tohumları eken bir karardır” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosu’nun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosu’nun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan Parlamentosu’nun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz" dedi.

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