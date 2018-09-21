Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, ABD ile varılan Münbiç mutabakatına ilişkin konuşarak, "Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.21 Eylül 2018 Cuma 12:18
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
İşte Kalın'ın açıklamasından satır başları:
Varılan mutabakatla İdlib'de saldırı önlenmiş oldu.
İdlib mutabakatı büyük bir insanlık krizini önledi. İlgili birimler sahada çalışma yürütüyor. Terör unsurlarının ayrıştırması önemli…
MİT ve TSK Rusya ile birlikte sahada çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor.
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