İbrahim Kalın kimdir? Eşi ve çocukları kim? Yeni kabinede Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinedeyer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da ismi geçiyor. Peki İbrahim Kalın yeni kabinede mi? İbrahim Kalın yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor? İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede Dışişleri Bakanı mı olacak? Bu soruların ışığında İbrahim Kalın kimdir? İşte İbrahim Kalın biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinenin kimlerden oluşacağını merak ederken, Cumurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yeni kabinede ismi geçenler arasında. İbrahim Kalın'a bakanlık verilecek mi? İbrahim Kalın hangi bakanlık düşünülüyor? İbrahim Kalın ismi bakanlık için geçinde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kalın nelerede görev yaptı? İşte İİbrahim Kalın biyografisi

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans için Malezya’ya gitti.

1996’da doktora için ABD’deki George Washington Üniversitesi’ne girdi.

College of the Holy Cross, Georgetown ve Bilkent Üniversitelerinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Aynı zamanda Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam Felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu.

2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanlığını yaptı.

Kalın, 2007’de “İslam ve Batı” isimli kitabı yayımladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü kazandı.

2011 senesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyetine atandı.

SİYASİ KARİYER

2009 senesinde Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olması ile boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanı görevine getirildi.

2012 senesinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak atandı.

İBRAHİM KALIN'IN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1992 yılında Neriman Kalın ile evlenen İbrahim Kalın'ın 2 kızı var. Kızlarının adı ise Dilruba Zeynep Kalın, Rumeysa Kalın.