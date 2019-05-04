İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’deki saldırısını kınadı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’in Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Kalın, “İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansına’na geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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