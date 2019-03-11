İbrahim Kalın kalp krizi geçiren İsmet Özel'i ziyarete gitti
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, kalp krizi geçiren Şair İsmet Özel'i ziyarete gitti.11 Mart 2019 Pazartesi 14:46
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın şair İsmet Özel'i hastanede ziyaret ettiği bildirildi.
Yoğun bakımda
Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden biri olan şair ve fikir adamı İsmet Özel geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, anjiyo sonrası Kroner Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmıştı.
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