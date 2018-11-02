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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hangi göreve getirildi?

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a yeni görev verildi. 11 Aralık 2014 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak görev yapan İbrahim Kalın, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili olarak görev yapacak.

02 Kasım 2018 Cuma 09:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hangi göreve getirildi?

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a yeni görev verildi. 11 Aralık 2014 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak görev yapan İbrahim Kalın, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili olarak görev yapacak. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı görevine de devam edecek.

İbrahim Kalın kimdir?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans için Malezya’ya gitti. 1996’da doktora için ABD’deki George Washington Üniversitesi’ne girdi. College of the Holy CrossGeorgetown ve Bilkent Üniversitelerinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Aynı zamanda Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam Felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanlığını yaptı. Kalın, 2007’de “İslam ve Batı” isimli kitabı yayımladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü kazandı. 2011 senesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyetine atandı.

İbrahim kalın'ın siyasi kariyeri

2009 senesinde Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olması ile boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanı görevine getirildi. 2012 senesinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak atandı. İbrahim Kalın evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:09
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