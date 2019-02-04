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İbrahim Kalın: "(FETÖ) Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiçkimsenin şüphesi olmasın."

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:40
İbrahim Kalın: "(FETÖ) Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiçkimsenin şüphesi olmasın."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:40
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