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İbrahim Kalın, 'Cengiz Aytmatov' sergisinin açılışına katıldı

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerinin yer aldığı sergisinin açılışına katıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:53
İbrahim Kalın, 'Cengiz Aytmatov' sergisinin açılışına katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezindeki Dag Hammarskjold Kütüphanesi'nde Kırgızistan, Türkiye ve Rusya'nın ev sahipliğinde ''Cengiz Aytmatov'' sergisi açıldı.

Kalın, burada yaptığı konuşmada, serginin açılışına çok istemesine rağmen katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.

Cengiz Aytmatov'un Türk kültürü, edebiyatı ve tarihinde çok önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Kalın, Aytmatov'un eserlerinin Orta Asya geleneklerini temsil ettiğini ve bu geleneklerin Kırgızistan dışında daha geniş coğrafyalarda paylaşıldığını ifade etti.

Kalın, eserleri 170'den fazla dile çevrilen Aytmatov'un sadece ünlü bir yazar değil aynı zamanda çok başarılı bir diplomat olduğunu ve 20 yıl ülkesine büyük hizmetler verdiğini anlattı.

İbrahim Kalın, daha sonra Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile sergiyi gezdi.

Aytmatov'un ''Kırmızı Eşarp'' adlı romanından sinemaya uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin afişleri ve Cengiz Aytmatov'un 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çekilen bir fotoğrafı da sergide yer aldı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:53
  1. Cengiz Aytmatov
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