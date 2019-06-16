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İbrahim Halil Mesire Alanı Projesi’nde sona doğru

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan İbrahim Halil Mesire alanında sona doğru yaklaşılıyor.

16 Haziran 2019 Pazar 17:10
İbrahim Halil Mesire Alanı Projesi’nde sona doğru

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan İbrahim Halil Mesire alanında sona doğru yaklaşılıyor.


İl Özel İdaresinin kaynağıyla 19 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden İbrahim Halil Mesire alanında çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Çataltepe Köyü sınırları içerisinde yer alan İbrahim Halil Mesire Alanının, Temmuz ayının başında faaliyete geçeğini söyledi.


Proje ile Kahta halkının yaz kış kullanılacağı önemli bir rekreasyon alanına kavuştuğuna dikkat çeken Kaymakam Kaya, toplam alanı 19 bin 135 m2 alan üzerinde bölgenin doğal ortamı korunarak inşa edilen mesire alanı tamamlandığında vatandaşların haftanın 7 günü aileleri ile birlikte rahatlıkla gelip hoşça zaman geçirebilecekleri,kendilerine sakin bir köşe bulup doğayla baş başa kalabilecekleri bir mekana kavuşacaklarını ifade etti.


Bölge halkına nefes aldıracak ve Kahta’yı Adıyaman’ın mesire alanı haline getirecek, ferah bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını belirten Kaymakam Kaya, bu yılkı aşırı yağışlardan dolayı 54 günlük bir gecikmenin yaşandığını sözlerine ekledi.


Mesire alanının faaliyete girmesi ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini vurgulayan Kaymakam Kaya, “Bölge halkına nefes aldıracak ve Kahta’yı Adıyaman’ın mesire alanı haline getirecek olan ferah bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. İl Özel idaresinin desteğiyle yapmış olduğumuz İbrahim Halil Ziyareti Mesire Alanı projesi en geç 2 hafta sonra faaliyete geçecek. Bu projenin toplam yaklaşık maliyeti 2 buçuk milyon civarında tuttu. Şuanda bu projenin yüzde sekseni bitmiş durumda. Malum geçen kış şiddetli yağışlar yaşandı. Bundan dolayı daha önce bitmesi gerekirken yaklaşık 54 günlük süre uzatımı müteahhide vermek zorunda kaldık. İnşallah bu ayın sonunda ya da Temmuz ayının başında burayı bitireceğiz. Burada toplam 48 tane çardak mevcut. Bir giriş noktamız, 0-2 yaş çocuklar için oyun alanı ve bayan mescidi yapıyoruz. Orta alan da kafeterya tarzı yerimiz olacak. Bunlar dışında 2 tane çok büyük, 8 kuleli çocuk oyun parkı olacak ve toplam 20’ye yakın spor aletini içinde barındıracak. Doğal bir ağaçlık orman var zaten. Biz de farklı ağaçlar de ektik. Doğal güzel bir yer, aynı zamanda gölet manzaralı. Kahta’ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıktadır. Vatandaşların sürekli gelip uğradığı bir yerde burası. Bize bu projenin yapılandırılması için vatandaşlarımızın çok talebi oluyordu. Biz burada belli bir süre izleyip takip ettik. Böyle bir ihtiyacın olduğunu görünce Sayın Valilerimize konuyu aktardık. Onların da desteğiyle, İl Özel İdaresinin katkılarıyla, mesire alanımızın çalışmaları inşallah 2 haftaya kadar bitiyor.Bu önemli tesisi ilçemize kazandıran başta Valilerimize ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer tüm milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a, emeği geçen teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:10
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