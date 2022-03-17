İbrahim Halil Demir kimdir, nereli? Müftü İbrahim Halil Demir nerede görev yapıyor?

Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kimdir? 02.03.1970 yılında Erzincan ili Tercan ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Erzincan Kemah’ta geçirdi. İlkokul eğitimini Çayırlı Harmantepe İlkokulunda tamamladı. 1983 yılında hafızlığını yapmak üzere İstanbul’a gitti. Hafızlığını Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bağcılar Merkez Kuran Kursunda 1985 yılında tamamladı. Hafızlığının ardından Arapça ve İslami İlimler eğitimini İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii’nde aldı (1989).

Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine yine İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bitirdi. İlahiyat fakültesinde okurken özel Arapça ve Fıkıh dersleri aldı.

Eğitimi devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının 1996 yılında açmış olduğu İmam Hatip Müezzin Kayyum sınavını kazanarak Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk görevine başladı. Daha sonra İstanbul Kadıköy İncirli Bostan Camii’nde görevine devam etti.

1998 yılında İstanbul Dini Yüksek Eğitim Merkezini kazandı ve 2001 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Beypazarı’na atandı. İlk müftülük görevine 2003 yılında Erzurum ili Hınıs ilçesinde başladı.

İbrahim Halil Demir nerede görev yaptı?

Sırasıyla:

2005 yılında Çankırı ili Ilgaz ilçe müftüsü

2007-2011 Çankırı il müftü yardımcısı

2011-2018 Karabük il müftü yardımcısı

2018-2020 Bursa il müftü yardımcısı

2020 Bursa ili Yıldırım ilçe müftüsü, olarak görev yaptı.

Görevi esnasında:

Erzurum Hınıs Kaymakamlığından Takdirname

Erzurum Müftülüğünden Teşekkürname

Ilgaz Kaymakamlığından Takdirname

Karabük Valiliğinden Takdirname ve Başarı Belgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından Teşekkür Belgesi,almıştır.

Çankırı’da üniversite gençliğine yönelik yaptığı faaliyetler neticesinde 2010 yılında Çankırı’da İlim Yayma Kurucu Başkan görevini yürüttü.

İyi derecede Arapça ve kendini ifade edecek düzeyde İngilizce bilmektedir.

Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Halil Demir halen Bursa ili Yıldırım İlçe Müftüsü iken Muş İl Müftülüğü görevine atandı.