İbrahim Güler kimdir? AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Güler oldu

AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Güler olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika açıklamasından sonra İbrahim Güler'in kim olduğu araştırılıyor. Peki İbrahim Güler? İbrahim Güler nereli? İbrahim Güler kaç yaşında? İbrahim Güler daha önce hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Güler kimdir?

1976 Reyhanlı Doğumlu olan İbrahim Güler 1997 Gazi Üniversitesi mezunu. AnkaraTicaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2017 Anadolu Uni. Adalet bölümü 1997-2005 Edirne, Ş.Urfa ve Hatay da öğretmenlik 2005 Güler Uls. Taş. Firma ortak ve müdürü 2012 AK Parti Antakya İlçe başkan yrd. 2012 IBC GÜLER Dış Tic. 2013 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi 2014 Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 2014 Hatay RORO Yön.Krl Başkanı (Ortadoğu Süveyş’in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.) 2015 AK Parti Milletvekilliği aday adayı 2018 AK Parti Hatay İl Başkanı (Hala devam etmektedir.) Arapça iyi derecede ,İngilizce orta derece, Almanca orta derece Evli 5 Çocuk Babası.